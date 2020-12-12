Комаровский рассказал об опасности потери обоняния при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале об опасности потери обоняния при коронавирусе. Один из главных и наиболее часто проявляющих симптомов COVID-19 может таить в себе большую опасность, чем это кажется на первый взгляд, говорит врач.

Можно выделить две ситуации, когда отсутствие обоняния становится для человека фактором смертельного риска, рассказал Евгений Комаровский.

В первом случае, человек может не распознать испорченный продукт. Ведь мы порой не отдаем себе отчет, какую важную роль играет обоняние в нашей обыденной жизни. Развернув пакет с продуктом, мы сразу ощущаем его запах и можем определить, свежий он или нет. Без обоняния есть опасность нарваться на испорченный продукт и заработать, в лучшем случае, кишечное расстройство, в худшем – более серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому Комаровский советует при покупке товара в магазине внимательно изучить дату его упаковки.

Второй случай – еще более опасен для жизни. Человек без обоняния может не почувствовать запах утечки газа и гари. В такой ситуации и до летального исхода недалеко. Поэтому, убежден врач, в каждом помещении, где есть газовые приборы, должны быть установлены датчики дыма и газа.

"Пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа спасти жизнь", - призвал сограждан врач.

При этом доктор Комаровский отметил, что потеря обоняния при коронавирусе – временный симптом. После болезни обоняние, как правило, восстанавливается.

Он также предостерег от того, чтобы списывать все случаи потери обоняния на респираторные инфекции. Этот симптом наблюдается и при других заболеваниях. В частности, при опухолях, травмах и воспалительных процессах. Поэтому, если к потере обоняния примешивается еще какой-то тревожный симптом, то не лишним будет посетить врача и, возможно, сделать томографию головного мозга.

Напомним, коллега Евгения Комаровского, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как можно побыстрее восстановить обоняние после коронавируса. Нужно тренировать нюх с помощью химических соединений, обладающих острым запахом.