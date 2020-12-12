В Киеве сегодня официально открывают отреставрированную Андреевскую церковь

Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

В Киеве сегодня официально открывают отреставрированную Андреевскую церковь
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Сегодня, 12 декабря в Киеве официально открывают отреставрированную Андреевскую церковь.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей. Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобат. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

Отметим, Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, сооружена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

"Радуюсь, что этот уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись", - прокомментировал событие президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что в 2021 году в Украине стартует восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Напомним, в 2017 году ко Дню независимости открыли смотровую площадку Андреевской церкви.

13 декабря 2018 года Вселенский патриархат впервые провел службу в Андреевской церкви в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки от ковида умерли 23 человекаВ Киеве за сутки от ковида умерли 23 человека
В Киеве горел МАФ у входа в отельВ Киеве горел МАФ у входа в отель
В Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентовВ Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов
За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человекЗа прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек
В Киеве и Одессе задержали банду, которая похищала людей и занималась рэкетом на заказВ Киеве и Одессе задержали банду, которая похищала людей и занималась рэкетом на заказ
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковидаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковида
В Киеве похитили юриста и требовали $800 тысячВ Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч
В Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидомВ Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидом
В Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости