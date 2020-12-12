В Киеве сегодня официально открывают отреставрированную Андреевскую церковь

Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Сегодня, 12 декабря в Киеве официально открывают отреставрированную Андреевскую церковь.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей. Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. В здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобат. Также проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

Отметим, Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве , сооружена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

"Радуюсь, что этот уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись", - прокомментировал событие президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что в 2021 году в Украине стартует восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Напомним, в 2017 году ко Дню независимости открыли смотровую площадку Андреевской церкви.