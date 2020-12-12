Количество больных ковидом в мире выросло до 71,6 млн

Украина продолжает находиться на 17-м месте в мировом рейтинге с 885 039 больными.

По состоянию на 12 декабря в мире зафиксировано 71 559 878 больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

От болезни умерли 1 603 953 человека, выздоровели от COVID-19 - 49 780 422.

За последние сутки в мире зафиксировано 139 017 новых случаев ковида, умерли 3 488 человек.

Всего ковидом болеет 20 175 503 человека, 106 568 человек (0,5%) находятся в тяжелом или критическом состоянии.

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США продолжают лидировать по количеству больных и умерших: это соответственно 16 295 714 и 302762 человека. В Индии зарегистрировано 9,8 млн больных, в Бразилии - 6,8 млн человек.

Отметку в 2 млн больных пересекли РоSSия и Франция.

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Украина на 17-м месте с 885 039 больными. Перед ней Перу, где насчитывается 980 943 инфицированных.

Напомним, Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

4 декабря Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении вакцины.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.