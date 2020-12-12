За последние сутки в травмпункты обратилось более тысячи киевлян

Больше всего жалоб на неэффективную работу коммунальных служб на Оболони, в Святошино, на Борщаговке и Лесном массиве.

За последние сутки зафиксировано более тысячи обращений киевлян в травмпункты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует пресс-служба Киевского горсовета.

"Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей главы КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор будет жесткой. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Полторы суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток", - отметил мэр.

По его словам, больше всего жалоб на неэффективную работу служб на Оболони, в Святошино, на Борщаговке и Лесном массиве.

"Главам районов подчеркнул, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб", - добавил Кличко.

Глава столицы также поручил "Киевблагоустройству" проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом - около кафе, ресторанов, торговых центров.

Напомним, 12 декабря во всех областях Украины на дорогах гололедица, водителей просят соблюдать правила безопасного вождения.