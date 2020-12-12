Девочка из Киева, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала, как добралась домой

Гололед, превративший 10 декабря киевские улицы в сплошной каток, для многих жителей столицы стал непреодолимым препятствием. Так, в Сеть попало видео, как девочка пытается взобраться вверх по Андреевскому спуску, однако все время падает. Журналисты разыскали юную героиню видеоролика и расспросили, как ей удалось добраться домой.

Киевская девочка, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала как одолевала Андреевский спуск

Маша – так зовут юную киевлянку, невольно попавшую на видео, которое сразу стало вирусным. Камера уличного наблюдения зафиксировала, как девочка отчаянно сражается с гололедом.

Маша говорит, что упала 40 раз, прежде чем поняла, что самостоятельно домой ей не добраться. Девочке пришел на помощь подоспевший старший брат. Благо, у них большая семья – родители усыновили много детей из детдома.

К счастью, ни одно падение девочки не завершилось травмой. Оказывается, Маша занимается гимнастикой, и ее научили правильно падать. Однако, как созналась мать школьницы, все домашние не могли смотреть видео с Машей без слез.

"Мне не было смешно. Слава Богу, что все закончилось хорошо. У Маши очень спортивный характер, я думаю, о ней будут только смешные и добрые видео", - поделилась женщина.

Киевская девочка, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала как одолевала Андреевский спуск

Марченко Любов, Тудей

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