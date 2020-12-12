Девочка из Киева, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала, как добралась домой

Гололед, превративший 10 декабря киевские улицы в сплошной каток, для многих жителей столицы стал непреодолимым препятствием. Так, в Сеть попало видео, как девочка пытается взобраться вверх по Андреевскому спуску, однако все время падает. Журналисты разыскали юную героиню видеоролика и расспросили, как ей удалось добраться домой.

Маша – так зовут юную киевлянку, невольно попавшую на видео, которое сразу стало вирусным. Камера уличного наблюдения зафиксировала, как девочка отчаянно сражается с гололедом.

Маша говорит, что упала 40 раз, прежде чем поняла, что самостоятельно домой ей не добраться. Девочке пришел на помощь подоспевший старший брат. Благо, у них большая семья – родители усыновили много детей из детдома.



К счастью, ни одно падение девочки не завершилось травмой. Оказывается, Маша занимается гимнастикой, и ее научили правильно падать. Однако, как созналась мать школьницы, все домашние не могли смотреть видео с Машей без слез.