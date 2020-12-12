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2020-12-12
В Киеве за сутки от ковида умерли 23 человека
В столице за минувшие сутки обнаружили 1 696 новых случаев ковида.
Фото: Київська міськрада
Количество выявленных больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки составило 1 696 человек. Умерли 23 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 421, в Соломенском - 250. И в Дарницком районе - 248 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 859 человек.
За период пандемии умерли 1 574 человека.
Напомним, 10 декабря в столице обнаружили 1 880 инфицированных коронавирусом. При этом выздоровели 922 киевлянина, что является самым высоким показателем за весь период пандемии. От осложнений коронавирусной болезни умерли 26 человек.