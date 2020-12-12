За сутки в Украине обнаружили 12 811 новых случаев ковида, умерли 243 человека
Выздоровели от болезни 13 653 человека.
В Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года зафиксированы 12 811 новых случаев коронавируса, умерли 243 человека.
Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".
В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
Госпитализированы - 3 001 человек, выписаны - 13 653 пациента и проведено 61 571 тестирование (в частности, методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604).
За все время пандемии в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели 494 001 человек, летальных случаев - 14 998 и количество проведенных ПЦР-тестов - 4 998 266.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 90013 (+1 696)
- Винницкая - 19680 (+199)
- Волынская - 27852 (+315)
- Днепропетровск - 48365 (+715)
- Донецк - 29031 (+640)
- Житомирская - 33 714 (+309)
- Закарпатская - 25 883 (+190)
- Запорожская - 41460 (+807)
- Ивано-Франковск - 40484 (+202)
- Киевская - 47783 (+785)
- Кировоградская - 7059 (+138)
- Луганская - 7705 (+90)
- Львовская - 53299 (+721)
- Николаевская - 23479 (+499)
- Одесская - 57 071 (+1 357)
- Полтавская - 28811 (+376)
- Ровенская - 35900 (+448)
- Сумская - 35327 (+331)
- Тернопольская - 30964 (+226)
- Харьковская - 61985 (+561)
- Херсонская - 13723 (+322)
- Хмельницкая - 34417 (+459)
- Черкасская - 30 784 (+651)
- Черновицкая - 36 496 (+210)
- Черниговская - 23 754 (+564)
Напомним, 10 декабря в Украине было выявлено 13 514 случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19 умерли 285 пациентов, что является самым высоким с начала пандемии показателем.
В Министерстве здравоохранения сообщили об изменениях в подходах к тестированию на коронавирус, при этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.