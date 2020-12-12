За сутки в Украине обнаружили 12 811 новых случаев ковида, умерли 243 человека

В Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года зафиксированы 12 811 новых случаев коронавируса, умерли 243 человека.

Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Госпитализированы - 3 001 человек, выписаны - 13 653 пациента и проведено 61 571 тестирование (в частности, методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604).

За все время пандемии в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели 494 001 человек, летальных случаев - 14 998 и количество проведенных ПЦР-тестов - 4 998 266.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 90013 (+1 696)

- 90013 (+1 696) Винницкая - 19680 (+199)

Волынская - 27852 (+315)

Днепропетровск - 48365 (+715)

Донецк - 29031 (+640)

Житомирская - 33 714 (+309)

Закарпатская - 25 883 (+190)

Запорожская - 41460 (+807)

Ивано-Франковск - 40484 (+202)

Киевская - 47783 (+785)

Кировоградская - 7059 (+138)

Луганская - 7705 (+90)

Львовская - 53299 (+721)

Николаевская - 23479 (+499)

Одесская - 57 071 (+1 357)

Полтавская - 28811 (+376)

Ровенская - 35900 (+448)

Сумская - 35327 (+331)

Тернопольская - 30964 (+226)

Харьковская - 61985 (+561)

Херсонская - 13723 (+322)

Хмельницкая - 34417 (+459)

Черкасская - 30 784 (+651)

Черновицкая - 36 496 (+210)

Черниговская - 23 754 (+564)

Напомним, 10 декабря в Украине было выявлено 13 514 случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19 умерли 285 пациентов, что является самым высоким с начала пандемии показателем.

В Министерстве здравоохранения сообщили об изменениях в подходах к тестированию на коронавирус, при этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.