За сутки в Украине обнаружили 12 811 новых случаев ковида, умерли 243 человека

Выздоровели от болезни 13 653 человека.

В Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года зафиксированы 12 811 новых случаев коронавируса, умерли 243 человека.

Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Госпитализированы - 3 001 человек, выписаны - 13 653 пациента и проведено 61 571 тестирование (в частности, методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604).

За все время пандемии в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели 494 001 человек, летальных случаев - 14 998 и количество проведенных ПЦР-тестов - 4 998 266.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 90013 (+1 696)
  • Винницкая - 19680 (+199)
  • Волынская - 27852 (+315)
  • Днепропетровск - 48365 (+715)
  • Донецк - 29031 (+640)
  • Житомирская - 33 714 (+309)
  • Закарпатская - 25 883 (+190)
  • Запорожская - 41460 (+807)
  • Ивано-Франковск - 40484 (+202)
  • Киевская - 47783 (+785)
  • Кировоградская - 7059 (+138)
  • Луганская - 7705 (+90)
  • Львовская - 53299 (+721)
  • Николаевская - 23479 (+499)
  • Одесская - 57 071 (+1 357)
  • Полтавская - 28811 (+376)
  • Ровенская - 35900 (+448)
  • Сумская - 35327 (+331)
  • Тернопольская - 30964 (+226)
  • Харьковская - 61985 (+561)
  • Херсонская - 13723 (+322)
  • Хмельницкая - 34417 (+459)
  • Черкасская - 30 784 (+651)
  • Черновицкая - 36 496 (+210)
  • Черниговская - 23 754 (+564)

Напомним, 10 декабря в Украине было выявлено 13 514 случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19 умерли 285 пациентов, что является самым высоким с начала пандемии показателем.

В Министерстве здравоохранения сообщили об изменениях в подходах к тестированию на коронавирус, при этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки от ковида умерли 23 человекаВ Киеве за сутки от ковида умерли 23 человека
Повторное заражение COVID-19 участилось в УкраинеПовторное заражение COVID-19 участилось в Украине
Гололедица в Украине продержится до завтра, - ГСЧСГололедица в Украине продержится до завтра, - ГСЧС
В Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентовВ Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов
От осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровелиОт осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровели
За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человекЗа прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковидаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента - выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента - выздоровели
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей от начала пандемииЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей от начала пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости