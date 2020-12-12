В Киеве горел МАФ у входа в отель

Жертв и пострадавших нет.

В Киеве горел МАФ у входа в отель
Фото: ДСНС

Сегодня, 12 декабря, в Шевченковском районе Киева спасатели тушили пожар в 1-этажном заведении общественного питания, находящемся в пристройке к гостинице.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

"12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован.

На месте пожара было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники и 32 чрезвычайника.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 9 декабря в центре Полтавы сгорел кинотеатр им. И. П. Котляревского, расположенный в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки. В пожаре погиб человек.

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