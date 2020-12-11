Объявлены победители литературной премии Книга года-2020

Книгой года BBC-2020 стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак".

Объявлены победители литературной премии Книга года-2020

Редакция BBC News Украина объявила победителей шестнадцатой ежегодной литературной премии Книга года BBC-2020.

Победителем в номинации Книга года BBC-2020 стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак" (издательство "Белка").

В номинации Детская книга года BBC-2020 победила книга "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" Ульяны Чубы (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»).

Премию в номинации Книга года - Эссеистика-2020 получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь" (издательство "Амбар").

Победу в конкурсе читательских рецензий "Читатель года-2020" получил Виталий Гудыма за рецензию на роман Петра Яценко "Магнетизм", который вошел в длинный список Книги года BBC-2020.

В жюри конкурса в этом году вошли:

  • Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия",
  • Виталий Чепинога, блогер,
  • Вадим Карпяк, телеведущий,
  • Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР,
  • Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина.

Церемония объявления победителей из-за пандемии Covid-19 этого года состоялась в формате онлайн.

Напомним, в прошлом году "Книгой года-2019" стал роман Тамары Гориха Зерня "Доця”.

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