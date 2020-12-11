Кличко рассказал, как будут учиться киевские школьники во время январского локдауна

После зимних каникул киевские школьники начнут обучение в дистанционном режиме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинге, отвечая на вопрос СМИ .

«Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале « Киев ». Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне», - сообщил Кличко.

Заведения же профессионально-технического обучения уйдут на каникулы чуть позже - с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате - с 18 по 24 января.

«В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и заведениях профессионально-технического образования, - отметил мэр. - Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме», - сказал Виталий Кличко.