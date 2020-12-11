С главной елки Украины снимут шляпу после Дня Николая

На главной елке страны на Софийской площади в Киеве накануне дня Святого Николая, 19 декабря, установят рождественскую звезду, которая заменит волшебную шляпу.

Об этом в комментарии УНН рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.

"Да, наша волшебная шляпа накануне дня Святого Николая будет снята и заменена на восьмиугольную рождественскую звезду. Что еще будет в день святого Николая, остается сюрпризом, увидите", - отметил он.

Ранее Добруцкий объяснил, что на главной елке страны не будет рождественской звезды, а будет волшебная шляпа, которая будет "согревать" лесных героев на территории тематического сказочного леса.

"Елка тематическая у нас. Поэтому это две разные вещи - рождественский городок и тематическая елка для детей. Поэтому шляпа волшебная у нас на елке, а рождественский городок у нас в рождественских звездах восьмиугольных ... (Тематика - ред.) "Сказочный лес", потому все, что живет и растет в лесу - оно на елке. А внизу сказочный пень, в котором также живут звери в дуплах ... Волшебная шляпа раз греет этих лесных героев. Она накрывает их, потому что она волшебная. Она согревает их. Это для того, чтобы понять - надо прийти посмотреть", - рассказал УНН Добруцкий.

Отмечалось, что вся территория будет "в стиле сказочного леса".

"И даже цвет такой, как в лесу - васильково-темнозеленый, такой, как лес бывает, как светлячки ... Искусственная - потому что многие люди каждый день звонили, чтобы не резать, чтобы хоть одна осталась живая елка "для браконьеров". Все писали "пусть растет елка"... и люди хотели все, чтобы была искусственная - мы и сделали искусственную", - рассказывал Добруцкий.

По его словам, новогодний городок "будет накрывать шляпа-шатер" в виде иллюминации, который "будет выглядеть как звездное небо из гирлянд".

Напомним, в КГГА рассказали, как в этом году будут праздновать Новый год в столице. Ранее в полиции заявили, что могут ограничить вход на Софийскую площадь на праздники.

Кабинет Министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января.