Гололедица в Украине продержится до завтра, - ГСЧС

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Гололедица в Украине продержится до завтра, - ГСЧС
Фото: www.islamnews.ru

Гололедица в Украине продержится до конца 11 декабря, а также ожидается днем 12 декабря.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях! По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области ночью 11 и днем 12 декабря на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). 12 декабря в Украине на дорогах гололедица. Днем в западных областях (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и призвали граждан быть осторожными.

Вчера, 10 декабря, в Киеве вечером пошел дождь, но из-за морозной погоды вода превратилась в лед. Сильная гололедица вызвала десятки ДТП и заторы на улицах столицы. Из-за непогоды в Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта и приостановил работу городской фуникулер.

Напомним, сегодня, 11 декабря, общественный транспорт в Киеве курсировал без соблюдения графика. За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда в столице травмировалось более 160 человек.

Также вчера из-за ухудшения погодных условий ограничивали движение транспорта в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях.

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