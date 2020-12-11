Кличко: к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и свыше 300 единиц техники

Мэр призвал киевлян "быть внимательными и осторожными".

Кличко: к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и свыше 300 единиц техники
Фото: facebook/Кличко - мер

К борьбе со стихией в Киеве привлечено более 300 единиц техники и 5 тысяч дворников. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинге.

По его словам, коммунальщики в усиленном режиме обрабатывают улично-дорожную сеть.

«Вчера днем и сегодня ночью в Киеве были осадки и сильный гололед. «Киевавтодор» в усиленном режиме обрабатывал улично-дорожную сеть. Ночью работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад по ручной уборке - более 270 работников. Также к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий», - сообщил Кличко.

Он отметил, что осадки продолжались до 6:00 утра при температуре -1°С. Поэтому дорожникам пришлось обрабатывать одни и те же участки улиц по нескольку раз. Мокрый снег с магистралей убирали с помощью колонн спецтехники.

Кличко также сообщил, что в городе идет постоянная обработка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

«Я также обращаюсь к владельцам кафе, ресторанов, магазинов не пренебрегать правилами благоустройства и обработать противогололедными средствами территорию возле своих заведений. Потому что погодные условия таковы, что это надо делать регулярно через определенное время. Поскольку на обработанных участках тротуаров снова быстро появляется гололед», - отметил Виталий Кличко и призвал киевлян быть внимательными и осторожными.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Киев лидирует по количеству тестов на коронавирус среди всех городов Украины, - мэр КличкоКиев лидирует по количеству тестов на коронавирус среди всех городов Украины, - мэр Кличко
В Киеве похитили юриста и требовали $800 тысячВ Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч
В прифронтовой Красногоровке без водоснабжения остались около 7 тысяч человекВ прифронтовой Красногоровке без водоснабжения остались около 7 тысяч человек
В Украине обнаружили еще более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусомВ Украине обнаружили еще более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом
Кличко распорядился начать подготовку к празднованию Нового года и РождестваКличко распорядился начать подготовку к празднованию Нового года и Рождества
В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделюВ Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
В Индонезии из-за вулкана Левотоло эвакуировали около трех тысяч человекВ Индонезии из-за вулкана Левотоло эвакуировали около трех тысяч человек
В Украине за сутки выявлено около 13 тысяч новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки выявлено около 13 тысяч новых носителей коронавируса
В Украине обнаружили более 16 тысяч случаев ковида за суткиВ Украине обнаружили более 16 тысяч случаев ковида за сутки
Украина впервые пересекла отметку в более чем 15 тысяч больных коронавирусом за суткиУкраина впервые пересекла отметку в более чем 15 тысяч больных коронавирусом за сутки
Последние новости
Подгружаем последние новости