Кличко: к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и свыше 300 единиц техники

К борьбе со стихией в Киеве привлечено более 300 единиц техники и 5 тысяч дворников. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинге.

По его словам, коммунальщики в усиленном режиме обрабатывают улично-дорожную сеть.

«Вчера днем и сегодня ночью в Киеве были осадки и сильный гололед. «Киевавтодор» в усиленном режиме обрабатывал улично-дорожную сеть. Ночью работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад по ручной уборке - более 270 работников. Также к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий», - сообщил Кличко.

Он отметил, что осадки продолжались до 6:00 утра при температуре -1°С. Поэтому дорожникам пришлось обрабатывать одни и те же участки улиц по нескольку раз. Мокрый снег с магистралей убирали с помощью колонн спецтехники.

Кличко также сообщил, что в городе идет постоянная обработка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

«Я также обращаюсь к владельцам кафе, ресторанов, магазинов не пренебрегать правилами благоустройства и обработать противогололедными средствами территорию возле своих заведений. Потому что погодные условия таковы, что это надо делать регулярно через определенное время. Поскольку на обработанных участках тротуаров снова быстро появляется гололед», - отметил Виталий Кличко и призвал киевлян быть внимательными и осторожными.