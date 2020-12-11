В Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов

Выздоровели 922 киевлянина, заболели 1 880.

За минувшие сутки в столице обнаружили еще 1 880 инфицированных коронавирусом. При этом выздоровели 922 киевлянина, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 64 девочки от 16 дней до 17 лет и 73 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик. Госпитализировали 104 пациентов. От осложнений коронавирусной болезни умерли 26 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (494), Днепровском (284) и Оболонском (159) районах.

В стационарах медучреждений Киева сегодня лечатся 1 915 больных коронавирусом. Из них 11 детей. 1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 402 человека. Под аппаратами ИВЛ находятся 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет почти 48%.

Всего за период пандемии в столице подтвердили 88 317 случаев ковида. Выздоровели 27 769 киевлян, 1 551 - умер.

Напомним, 8 декабря в Киеве госпитализировали больше всего с начала пандемии пациентов с ковидом.

Наибольшее за период пандемии количество новых случаев коронавируса в столице обнаружили 9 декабря.

По мнению экспертов, локдаун после новогодних праздников грозит неконтролируемым распространением SARS-CoV-2 в течение месяца. Это может привести к чрезмерной нагрузке на больницы и дополнительным смертям, которых можно было бы избежать.

В КШЭ считают, что снижение количества новых случаев COVID-19 в статистике за последнюю неделю происходит на фоне уменьшения тестирования в конце ноября и чрезмерно высокого коэффициента обнаружения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
От осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровелиОт осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровели
За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человекЗа прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек
В Киеве и Одессе задержали банду, которая похищала людей и занималась рэкетом на заказВ Киеве и Одессе задержали банду, которая похищала людей и занималась рэкетом на заказ
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковидаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента - выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента - выздоровели
В Киеве похитили юриста и требовали $800 тысячВ Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч
В Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидомВ Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидом
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей от начала пандемииЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей от начала пандемии
В Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости