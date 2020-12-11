В Киеве за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов

За минувшие сутки в столице обнаружили еще 1 880 инфицированных коронавирусом. При этом выздоровели 922 киевлянина, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 64 девочки от 16 дней до 17 лет и 73 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик. Госпитализировали 104 пациентов. От осложнений коронавирусной болезни умерли 26 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (494), Днепровском (284) и Оболонском (159) районах.

В стационарах медучреждений Киева сегодня лечатся 1 915 больных коронавирусом. Из них 11 детей. 1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 402 человека. Под аппаратами ИВЛ находятся 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет почти 48%.

Всего за период пандемии в столице подтвердили 88 317 случаев ковида. Выздоровели 27 769 киевлян, 1 551 - умер.

Напомним, 8 декабря в Киеве госпитализировали больше всего с начала пандемии пациентов с ковидом.

Наибольшее за период пандемии количество новых случаев коронавируса в столице обнаружили 9 декабря.

По мнению экспертов, локдаун после новогодних праздников грозит неконтролируемым распространением SARS-CoV-2 в течение месяца. Это может привести к чрезмерной нагрузке на больницы и дополнительным смертям, которых можно было бы избежать.

В КШЭ считают, что снижение количества новых случаев COVID-19 в статистике за последнюю неделю происходит на фоне уменьшения тестирования в конце ноября и чрезмерно высокого коэффициента обнаружения.