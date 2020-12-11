От осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровели

Выявлено 13 514 новых случаев коронавирусной болезни.

За прошедшие сутки в Украине проведено 39 519 тестирований методом ПЦР и выявлено 13 514 случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19 умерли 285 пациентов, что является самым высоким с начала пандемии показателем.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Зафиксировано 15 327 выздоровевших, госпитализированы 2 846 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 88 317 случаев;
  • Винницкая область - 19 481 случай;
  • Волынская область - 27 537 случаев;
  • Днепропетровская область - 47 650 случаев;
  • Донецкая область - 28 391 случай;
  • Житомирская область - 33 405 случаев;
  • Закарпатская область - 25 693 случая;
  • Запорожская область - 40 653 случая;
  • Ивано-Франковская область - 40 282 случая;
  • Киевская область - 46 998 случаев;
  • Кировоградская область - 6921 случай;
  • Луганская область - 7615 случаев;
  • Львовская область - 52 578 случаев;
  • Николаевская область - 22 980 случаев;
  • Одесская область - 55 714 случаев;
  • Полтавская область - 28 435 случаев;
  • Ровенская область - 35 452 случая;
  • Сумская область - 34 996 случаев;
  • Тернопольская область - 30 738 случаев;
  • Харьковская область - 61 424 случая;
  • Херсонская область - 13 401 случай;
  • Хмельницкая область - 33 958 случаев;
  • Черкасская область - 30 133 случая;
  • Черновицкая область - 36 286 случаев;
  • Черниговская область - 23 190 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболело 872 228 человек, выписаны 480 348 пациентов, 14 755 умерли.

Днем ранее в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента выздоровели, умерли 266 человек.

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