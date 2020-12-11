От осложнений COVID-19 за сутки в Украине умерли 285 человек, 15 327 - выздоровели
Выявлено 13 514 новых случаев коронавирусной болезни.
За прошедшие сутки в Украине проведено 39 519 тестирований методом ПЦР и выявлено 13 514 случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19 умерли 285 пациентов, что является самым высоким с начала пандемии показателем.
В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Зафиксировано 15 327 выздоровевших, госпитализированы 2 846 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 88 317 случаев;
- Винницкая область - 19 481 случай;
- Волынская область - 27 537 случаев;
- Днепропетровская область - 47 650 случаев;
- Донецкая область - 28 391 случай;
- Житомирская область - 33 405 случаев;
- Закарпатская область - 25 693 случая;
- Запорожская область - 40 653 случая;
- Ивано-Франковская область - 40 282 случая;
- Киевская область - 46 998 случаев;
- Кировоградская область - 6921 случай;
- Луганская область - 7615 случаев;
- Львовская область - 52 578 случаев;
- Николаевская область - 22 980 случаев;
- Одесская область - 55 714 случаев;
- Полтавская область - 28 435 случаев;
- Ровенская область - 35 452 случая;
- Сумская область - 34 996 случаев;
- Тернопольская область - 30 738 случаев;
- Харьковская область - 61 424 случая;
- Херсонская область - 13 401 случай;
- Хмельницкая область - 33 958 случаев;
- Черкасская область - 30 133 случая;
- Черновицкая область - 36 286 случаев;
- Черниговская область - 23 190 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине заболело 872 228 человек, выписаны 480 348 пациентов, 14 755 умерли.
Днем ранее в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента выздоровели, умерли 266 человек.