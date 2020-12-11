За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек

Среди пострадавших 13 детей.

За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек
Фото: Макс Требухов

В Киеве за минувшие сутки, 10 декабря, из-за гололеда, образовавшегося на дорогах и тротуарах города, травмировались 150 взрослых и 13 детей.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Укринформ.

"Травмировались 150 взрослых и 13 детей", - сообщила она.

Как сообщали, в Киеве из-за непогоды ввели оперативное положение для общественного транспорта, приостановил работу городской фуникулер.

В течение ночи в столице работала 301 единица спецтехники и 36 бригад по ручной уборке (272 работника). Кроме того, к борьбе с гололедом привлечено 4 тыс. дворников.

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