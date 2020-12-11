СБУ блокировала контрабандный трафик сильнодействующих веществ в ЕС и РоSSию

За весь период своей противоправной деятельности участники группы реализовали товара на сумму более 65 млн гривен.

СБУ блокировала контрабандный трафик сильнодействующих веществ в ЕС и РоSSию
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалась на нелегальной переправке анаболических препаратов в ЕС и РоSSию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Участники преступной группы наладили механизм незаконного сбыта в европейские страны и РФ запрещенных к свободному обращению сильнодействующих веществ, в частности, "метандиенона" и "нандролона". Также злоумышленники реализовывали препараты на территории Украины", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ
Следствие установило, что продукцию фигуранты предлагали на страницах созданных ими специализированных сайтов и доставляли товар заказчикам почтовыми сервисами, а также через курьеров, которые входили в состав группировки. Деньги за анаболики клиенты перечисляли на банковские карточки дельцов.

Фото: пресс-служба СБУ
По предварительным оценкам, за весь период своей противоправной деятельности участники группы реализовали товара на сумму более 65 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров. Во время обысков изъяли банковские карточки, средства связи, деньги, полученные преступным путем, и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Также изъята партия сильнодействующих препаратов на сумму почти 3 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в ноябре СБУ предотвратила контрабанду 20 килограммов кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 4 миллиона долларов США.

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