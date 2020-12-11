СБУ блокировала контрабандный трафик сильнодействующих веществ в ЕС и РоSSию
За весь период своей противоправной деятельности участники группы реализовали товара на сумму более 65 млн гривен.
Служба безопасности Украины нейтрализовала деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалась на нелегальной переправке анаболических препаратов в ЕС и РоSSию.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Участники преступной группы наладили механизм незаконного сбыта в европейские страны и РФ запрещенных к свободному обращению сильнодействующих веществ, в частности, "метандиенона" и "нандролона". Также злоумышленники реализовывали препараты на территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре СБУ предотвратила контрабанду 20 килограммов кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 4 миллиона долларов США.