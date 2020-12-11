Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в трех областях

Ограничений движения на автодорогах государственного и местного значения нет.

Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в трех областях
Фото: prm.ua

По состоянию на 7:00 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 173 населенных пункта в трех областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за непогоды в Киевской области обесточены 79 населенных пунктов, в Житомирской - 58, в Черновицкой - 36. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за дождя при минусовой температуре 10 декабря с целью недопущения ДТП и образования заторов были введены временные ограничения движения крупногабаритного транспорта и автобусов на дорогах государственного значения в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

По информации Службы автомобильных дорог, по состоянию на 7:00 11 декабря транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. Ограничений движения нет.

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1 тыс. 183 работника и 808 единиц техники.

Спасатели буксировали 13 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 29 лицам. От ГСЧС привлекалось 29 человек личного состава и 12 единиц техники.

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