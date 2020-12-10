В Киеве и Одессе задержали банду, которая похищала людей и занималась рэкетом на заказ

В течение 2020 года банда действовала и в других регионах Украины.

В Киеве и Одессе задержали членов транснациональной преступной организации, которые под "крышей" роSSийских "воров в законе", специализировались на вымогательстве средств и похищении людей.

Фото: gp.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр МВД .

По данным полиции, задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершения определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Вымогаемые суммы колебались от 20 тысяч гривень до 800 тысяч долларов США .

В целом по результатам проведения трех этапов полицейской спецоперации задержан лидер и девять участников, еще двое - объявлены в розыск.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

В Офисе генпрокурора сообщают, что банда в течение 2020 года действовала и в других регионах Украины.

"Ее участники занимались вымогательством денежных средств и имущества от граждан и предпринимателей. Также они за вознаграждение заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или гражданско-правовые обязательства в интересах «заказчиков». Кроме этого они незаконно лишали свободы и похищали людей", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

В ходе спецоперации одновременно проведено более 50 обысков на территории г. Киева , Киевской и Одесской областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах. Во время следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны, огнестрельное оружие, черновые записи, долговые расписки, транспортные средства, которые использовались участниками банды для совершения преступлений.