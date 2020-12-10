В Киеве и Одессе задержали банду, которая похищала людей и занималась рэкетом на заказ

В течение 2020 года банда действовала и в других регионах Украины.

В Киеве и Одессе задержали членов транснациональной преступной организации, которые под "крышей" роSSийских "воров в законе", специализировались на вымогательстве средств и похищении людей.

Фото: gp.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

По данным полиции, задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершения определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Вымогаемые суммы колебались от 20 тысяч гривень до 800 тысяч долларов США.

В целом по результатам проведения трех этапов полицейской спецоперации задержан лидер и девять участников, еще двое - объявлены в розыск.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

В Офисе генпрокурора сообщают, что банда в течение 2020 года действовала и в других регионах Украины.

"Ее участники занимались вымогательством денежных средств и имущества от граждан и предпринимателей. Также они за вознаграждение заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или гражданско-правовые обязательства в интересах «заказчиков». Кроме этого они незаконно лишали свободы и похищали людей", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

В ходе спецоперации одновременно проведено более 50 обысков на территории г. Киева, Киевской и Одесской областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах. Во время следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны, огнестрельное оружие, черновые записи, долговые расписки, транспортные средства, которые использовались участниками банды для совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что в Киеве выкрали юриста и требовали $800 тысяч.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
"Брачный аферист", находясь в СИЗО, "развел" женщин на 1,3 млн грн"Брачный аферист", находясь в СИЗО, "развел" женщин на 1,3 млн грн
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonaldsВ Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковидаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковида
В Киеве похитили юриста и требовали $800 тысячВ Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч
В Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидомВ Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидом
В Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусом
В Киеве еще 1526 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1526 человек заболели коронавирусом
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
В Киеве мужчина во время пожара выпрыгнул с пятого этажаВ Киеве мужчина во время пожара выпрыгнул с пятого этажа
Нацполиция задержала в Киеве нотариуса на взятке почти 1,2 млн грнНацполиция задержала в Киеве нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости