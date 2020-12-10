В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка

Полицейские обезоружили и задержали злоумышленника. Заложницы освобождены, никто не пострадал.

Мужчина с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать банковское отделение в Мариуполе. Нападающий взял в заложники трех сотрудниц и требовал прибытия руководства полиции.

В результате спецоперации полицейские обезоружили и задержали мужчину. Заложницы освобождены, никто не пострадал, передает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и захвате заложников. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех сотрудниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов", - говорится в сообщении.

На место в течение 5 минут прибыла полиция во главе с начальником областного главка, а также спасатели и другие экстренные службы. В ходе развернутой спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев КОРДа, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

В ходе переговоров полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако нападающий не согласился и вел себя агрессивно. Мужчина выдвинул новые требования. Было принято решение задержать его.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Торецка. Взрывотехники опасных предметов в коробке не обнаружили.

Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds. Полиция задержала злоумышленника и выяснила, что гранаты у него не было.

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