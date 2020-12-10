Ляшко рассказал, кто наиболее часто болеет коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, какая возрастная группа людей наиболее подвержена заражению и заболеванию коронавирусом.

Как ни странно, наиболее часто заражаются COVID-19 как раз не люди пенсионного возраста, хотя они считаются наиболее уязвимыми.

"Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастной группе 50-59 лет. 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу", - сказал он.

Однако при этом летальность самая высокая в следующей возрастной группе 60-69-летних. Там, к сожалению, не выживает почти треть заболевших пациентов. Да и в общей статистике умерших от коронавируса люди пожилого возраста (старше 60 лет) составляют три четверти от общей численности.

Высокий процент заболеваемости в группе 50-59 лет, очевидно связан с тем, что эти люди еще не на пенсии. Они ходят на работу и вообще активно коммуницируют с другими. Однако здоровье них уже не такое, как у молодых. Поэтому болезнь их атакует чаще, чем более молодых сограждан. В то же время следующая возрастная группа уже в основном на пенсии и не ведет активного образа жизни. Потому и заболевших среди них меньше. Однако летальность, из-за приобретенных с возрастом сопутствующих болезней, возрастает.

Напомним, доктор-анестезиолог назвал предполагаемую стоимость вакцины от коронавируса. Не каждой семье такие расходы окажутся по карману.