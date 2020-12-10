В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании

Пока неизвестно, кто именно установил его и с какой целью.

В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
Фото: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko

В Киеве на Замковой горе обнаружили неизвестный монолит.

Об этом сообщил в Facebook аналитик Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся на Замковой горе в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск", - написал Романенко.

Фото: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko

На фото видно, что монолит изготовлен из матового металла. Пока неизвестно, кто именно установил его и с какой целью.

Фото: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko

Подобные объекты находили в США, Румынии и на острове Уайт в Великобритании.

Объекты получили название "монолиты" из-за своего внешнего сходства с инопланетными объектами из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". В ленте внеземные цивилизации оставляли жителям земли загадочные монолиты, повышавшие интеллектуальные способности.

Фото: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko

Напомним, в октябре 2019-го на бульваре Шевченко в Киеве установили скульптуру, посвященную Революции достоинства. Она получила название "Противостояние". Автором скульптуры стал художник Алексей Золотарев.

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