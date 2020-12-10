В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
Пока неизвестно, кто именно установил его и с какой целью.
В Киеве на Замковой горе обнаружили неизвестный монолит.
Об этом сообщил в Facebook аналитик Украинского института будущего Юрий Романенко.
"Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся на Замковой горе в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск", - написал Романенко.
На фото видно, что монолит изготовлен из матового металла. Пока неизвестно, кто именно установил его и с какой целью.
Подобные объекты находили в США, Румынии и на острове Уайт в Великобритании.
Объекты получили название "монолиты" из-за своего внешнего сходства с инопланетными объектами из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". В ленте внеземные цивилизации оставляли жителям земли загадочные монолиты, повышавшие интеллектуальные способности.
Напомним, в октябре 2019-го на бульваре Шевченко в Киеве установили скульптуру, посвященную Революции достоинства. Она получила название "Противостояние". Автором скульптуры стал художник Алексей Золотарев.