Квартал 95 продает билеты на концерт во время локдауна

Студия "Квартал 95" готовится к новогоднему концерту, несмотря на то, что локдаун в Украине, объявленный Кабмином с 8 по 24 января, запрещает проведение массовых мероприятий.

В связи с этим все концерты, спектакли и новогодние корпоративы в эти даты будут под запретом. При этом, на некоторые мероприятия билеты продолжают продаваться. Например, все желающие могут купить билет на концерт "Квартала 95" в столичном Freedom Hall, который запланирован на 24 января.

На сайте Сoncert.ua анонсировано, что "Вечерний Квартал" возвращается после долгой карантинной паузы с новой программой. Стоимость билетов на концерт стартует от 800 гривен, и заканчивается 4000 грн. Их можно приобрести как на сайте, так и в билетных кассах. Несмотря на большую стоимость, большинство билетов на "Квартал 95" уже раскуплены. Несмотря на введение локдауна, концерт пока что не отменяют.

В период локдауна также закроют торговые центры, школы и университеты, бассейны и фитнес-клубы, спортзалы, рынки. Детские сады свою работу не приостановят. Продуктовые магазины и аптеки будут работать в привычном режиме. Парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной записи. Ограничения будут действовать 16 дней. Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, тогда продлевать их правительство не станет.