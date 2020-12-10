Квартал 95 продает билеты на концерт во время локдауна

Студия "Квартал 95" готовится к новогоднему концерту, несмотря на то, что локдаун в Украине, объявленный Кабмином с 8 по 24 января, запрещает проведение массовых мероприятий.

“Квартал 95“ продает билеты на новогодний концерт во время локдауна

В связи с этим все концерты, спектакли и новогодние корпоративы в эти даты будут под запретом. При этом, на некоторые мероприятия билеты продолжают продаваться. Например, все желающие могут купить билет на концерт "Квартала 95" в столичном Freedom Hall, который запланирован на 24 января.

На сайте Сoncert.ua анонсировано, что "Вечерний Квартал" возвращается после долгой карантинной паузы с новой программой. Стоимость билетов на концерт стартует от 800 гривен, и заканчивается 4000 грн. Их можно приобрести как на сайте, так и в билетных кассах. Несмотря на большую стоимость, большинство билетов на "Квартал 95" уже раскуплены. Несмотря на введение локдауна, концерт пока что не отменяют.

“Квартал 95“ продает билеты на новогодний концерт во время локдауна

В период локдауна также закроют торговые центры, школы и университеты, бассейны и фитнес-клубы, спортзалы, рынки. Детские сады свою работу не приостановят. Продуктовые магазины и аптеки будут работать в привычном режиме. Парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной записи. Ограничения будут действовать 16 дней. Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, тогда продлевать их правительство не станет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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