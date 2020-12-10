В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее за период пандемии количество новых случаев ковида

В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1 899 новых случаев. 27 больных умерли. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, заболели 1 069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 61 девочка от 5 дней до 17 лет, и 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 138 человек, другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 356. В Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев.

Выздоровели в столице за сутки 444 человека.

По состоянию на 10 декабря в Киеве уже 86 437 подтвержденных случаев ковида. Умерли от осложнений 1 525 киевлян. Преодолели болезнь и выздоровели - 26 847 жителей Киева .

"Динамика заболеваемости не уменьшается. И все больше больных нуждаются в госпитализации. Относитесь сознательно правилам безопасности и к своему здоровью! При первых же симптомах оставайтесь дома и вызовите семейного врача. Берегите себя!" - отметил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента выздоровели.