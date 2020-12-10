За сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента - выздоровели

266 больных скончались.

За сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай COVID-19, 13 903 пациента - выздоровели
Фото: Макс Требухов

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 371 новый случай коронавируса COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

13 903 - выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Госпитализированы 2 993 человека. 266 пациентов умерли. За сутки было произведено 67 142 тестирования, в частности, методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863.

За все время пандемии в Украине заболело - 858 714 человек; 465 021 - выздоровели. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 14 470 пациентов. Всего было проведено 4 917 780 тестирований.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 86 437 случаев;
  • Винницкая область - 19 206 случаев;
  • Волынская область - 27 194 случая;
  • Днепропетровская область - 46 891 случай;
  • Донецкая область - 27 678 случаев;
  • Житомирская область - 32 987 случаев;
  • Закарпатская область - 25 344 случая;
  • Запорожская область - 39 758 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;
  • Киевская область - 46 211 случаев;
  • Кировоградская область - 6744 случая;
  • Луганская область - 7436 случаев;
  • Львовская область - 51 915 случаев;
  • Николаевская область - 22 621 случай;
  • Одесская область - 54 840 случаев;
  • Полтавская область - 27 772 случая;
  • Ровенская область - 35 034 случая;
  • Сумская область - 34 611 случаев;
  • Тернопольская область - 30 462 случая;
  • Харьковская область - 60 992 случая;
  • Херсонская область - 13 039 случаев;
  • Хмельницкая область - 33 426 случаев;
  • Черкасская область - 29 449 случаев;
  • Черновицкая область - 36044 случая;
  • Черниговская область - 22 616 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

7 декабря в Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августа - за сутки в Украине обнаружили 8 641 случай коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о стабилизации заболеваемости и заверил, что улучшение статистики не связано с уменьшением количества тестирований.

8 декабря количество тех, кто выздоровел от ковида, почти на 2 тыс. превысило число заболевших. На следующие сутки было зафиксировано самое большое количество связанных с ковидом смертей с начала пандемии.

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