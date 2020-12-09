Киев лидирует по количеству тестов на коронавирус среди всех городов Украины, - мэр Кличко

Заполненность коек в медучреждениях, где лечат коронавирус, составляет почти 50%.

Киев лидирует по количеству тестов на коронавирус среди всех городов Украины, - мэр Кличко
Фото: @vitaliy_klitschko

Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ.

«Киев делает наибольшее количество тестирований из всех городов Украины - более 400 тестов на 100 000 населения», - заявил мэр Кличко.

Также, по словам Кличко, в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, остается для приема пациентов больше половины койко-мест.

«В столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирусом, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 50 процентов», – отметил Виталий Кличко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
"Брачный аферист", находясь в СИЗО, "развел" женщин на 1,3 млн грн"Брачный аферист", находясь в СИЗО, "развел" женщин на 1,3 млн грн
В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделюВ Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве похитили юриста и требовали $800 тысячВ Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч
В Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидомВ Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидом
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
В центре Киева во время драки зарезали 30-летнего мужчинуВ центре Киева во время драки зарезали 30-летнего мужчину
В Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусом
Собственник сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" умер от коронавирусаСобственник сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" умер от коронавируса
В Киеве еще 1526 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1526 человек заболели коронавирусом
В Украине обнаружили еще 8 641 случай коронавирусной болезниВ Украине обнаружили еще 8 641 случай коронавирусной болезни
В ВОЗ дали рекомендации, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздниковВ ВОЗ дали рекомендации, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников
Последние новости
Подгружаем последние новости