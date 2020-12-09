Киев лидирует по количеству тестов на коронавирус среди всех городов Украины, - мэр Кличко

Заполненность коек в медучреждениях, где лечат коронавирус, составляет почти 50%.

Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ .

« Киев делает наибольшее количество тестирований из всех городов Украины - более 400 тестов на 100 000 населения», - заявил мэр Кличко.

Также, по словам Кличко, в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, остается для приема пациентов больше половины койко-мест.

«В столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирусом, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 50 процентов», – отметил Виталий Кличко.