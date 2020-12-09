В Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч

Четырех злоумышленников, двое из которых иностранцы, задержали.

Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве похитителей юриста столичной компании. По предварительной информации, причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - 800 тысяч долларов США.

Четырех фигурантов, двое из которых иностранцы, задержали. Устанавливаются другие участники преступной группы, информирует пресс-центр МВД.

"Вчера около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия. Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план", - сказано в сообщении.

Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина.

Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции.

В настоящее время известно, что пострадавший работает в компании, оказывавшей юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись.

По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тысяч долларов США. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.

По этим фактам осуществляется досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).

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