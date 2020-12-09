В Киеве госпитализировали самое большое с начала пандемии количество пациентов с ковидом

В стационарах находится 2001 больной коронавирусом, 1201 пациент - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 728 инфицированных коронавирусом. 34 человека погибли, 636 пациентов - выздоровели.

В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 71 девочка от 2 до 17 лет и 63 мальчика от 2 месяцев до 17 лет. Заболел в том числе и 71 медик.

В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирусом, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ находится 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 50%.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (300), Деснянском (260), Днепровском (245 случаев) районах.

В Киеве уже 84 538 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева, зафиксировано 1 498 летальных случаев от коронавируса.

Сообщается, что, кроме коронавируса, обострились сезонные заболевания. На сегодня в столице зарегистрировали уже более 12 800 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19. Он заверил, что статистика распространения коронавируса улучшилась не из-за уменьшения количества тестов.

Вчера в Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августа.

Однако за прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей с начала пандемии.

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