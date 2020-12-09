В ВСУ еще один человек умер от коронавируса

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 30-й летальный случай, вызванный коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских Сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Винницкой ГКБ. Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 25.11.2020. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала. По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в армии обнаружили 111 новых случаев COVID-19.

Всего в ВСУ коронавирусом болеет 3120 человек.

В целом за время пандемии выздоровели 8309 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 527 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток, - 96 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей от начала пандемии. В Украине за минувшие сутки проведено 37 822 ПЦР-теста и обнаружено 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; выздоровели 14 554 человека. Умерли за сутки 276 пациентов, что является самым высоким показателем суточной смертности от начала пандемии.

Вчера Степанов сообщил, что впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее.