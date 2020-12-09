Умер народный артист Украины Владимир Полубоярцев

Народный артист Украины Владимир Полубоярцев умер 8 декабря в возрасте 70 лет в родном городе Кривой Рог. Трагическую новость сообщили в пресс-службе городского совета.

За плечами у актера более 7 000 выступлений на театральной сцене, участие в музыкальных и драматических спектаклях. Начиная с 1989 года, он работал в Криворожском академическом городском театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко, где сыграл более 150 главных ролей.

Владимир Полубоярцев за годы своей карьеры был режиссером-постановщиком бенефисов, спектаклей и концертных программ. При жизни Владимир Кириллович получил звание «Народный артист Украины», а также был удостоен кавалером нагрудного знака «За заслуги перед городом».

Прощальная церемония с Владимиром Полубоярцевым состоится 10 декабря в 10:30 в криворожском театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко.

Коллектив today.ua выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Кирилловича, а также творческому коллективу драмтеатра.

Напомним, 6 декабря на 92-м году жизни скончалась народная артистка Украины и УССР Галина Поливанова.