В центре Полтавы сгорело историческое здание

В здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки расположен кинотеатр им. Котляревского и ряд заведений.

В центре Полтавы сгорел кинотеатр им. И. П. Котляревского, расположенный в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Полтавской области.

Отмечается, что 9 декабря в 4:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в центре Полтавы.

Прибывшие на вызов установили, что горит кровля кафе площадью около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. Горение ликвидировано на площади 600 м. кв. К тушению привлечены 56 чел. личного состава и 14 единиц техники ГСЧС.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

В полиции Полтавы сообщили об открытии производства по факту масштабного пожара в здании кинотеатра им. Котляревского. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранителям предварительно известно, что в 3:10 к зданию подьехали сотрудники охранной фирмы "Явир-2000", потому что на объекте исчезла сигнализация. Они не увидели ничего подозрительного, а затем сигнал восстановился. Однако в 3:35 он снова исчез. Тогда охранники начали вызывать администратора заведения "Терраса", на что потребовалось определенное время. Только в 4:15 стало очевидно, что в здании происходит пожар, свидетели услышали внутри громкий "хлопок", информирует издание "Полтавщина".

Предварительно известно, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали у здания посторонних лиц, кроме охранников "Явора". Однако записи еще будут тщательно пересматриваться.

По информации ГСЧС, по состоянию на 8 утра сгорела центральная и правая часть здания. Кровлю над левой частью здания удалось сохранить. Полностью выгорели заведения "Версаль", "Граммофонъ" и "Терраса". Почти невредимыми остались магазины на первом этаже здания. Причину пожара устанавливают следователи.

Также в связи с пожаром движение транспорта по центральной части города временно ограничено.