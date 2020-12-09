За прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей от начала пандемии
Выздоровели на две тысячи больше людей, чем заболели.
В Украине за минувшие сутки проведено 37 822 ПЦР-теста и обнаружено 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; выздоровели - 14 554 человека. Умерли за сутки 276 пациентов, что является самым высоким показателем суточной смертности от начала пандемии.
"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировані - 1281 человек; летальных случаев - 276; выздоровели 14 554 человека", - написал Степанов в фейсбуке.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро 9 декабря составило 845 343 человека. Выздоровели 451 118 человек, 14 204 человека - умерли от COVID-19.
Напомним, количество выздоровевших от ковида за вчера почти на 2 тыс. превысило число заболевших. В Министерстве здравоохранения заявили о положительной динамике.
Вчера Степанов сообщил, что впервые с августа в Украине за неделю с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделю назад.