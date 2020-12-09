За прошедшие сутки в Украине зафиксировано больше всего связанных с ковидом смертей от начала пандемии

Выздоровели на две тысячи больше людей, чем заболели.

В Украине за минувшие сутки проведено 37 822 ПЦР-теста и обнаружено 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; выздоровели - 14 554 человека. Умерли за сутки 276 пациентов, что является самым высоким показателем суточной смертности от начала пандемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировані - 1281 человек; летальных случаев - 276; выздоровели 14 554 человека", - написал Степанов в фейсбуке.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 9 декабря составило 845 343 человека. Выздоровели 451 118 человек, 14 204 человека - умерли от COVID-19.

Напомним, количество выздоровевших от ковида за вчера почти на 2 тыс. превысило число заболевших. В Министерстве здравоохранения заявили о положительной динамике.

Вчера Степанов сообщил, что впервые с августа в Украине за неделю с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделю назад.

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