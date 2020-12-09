В центре Киева во время драки зарезали 30-летнего мужчину

Нападавший скрылся с места происшествия.

В центре Киева во время драки зарезали 30-летнего мужчину
Фото: Київ Оперативний

В центре Киева, возле входа на станцию метро “Майдан Независимости” произошла драка. Один из ее участников получил ножевое ранение в живот, от которого скончался.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что нападающий скрылся с места происшествия. По информации журналистов, подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста, одет в черные брюки, черную (или черно-серую) куртку и черно-оранжевую шапку.

В полиции впоследствии подтвердили информацию об убийстве 30-летнего мужчины. Отмечается, что сообщение о конфликте в столичную полицию поступило в 20:10. На место происшествия были направлены наряды полиции и следственно-оперативные группы.

"Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Трускавце на территории частного двора обнаружили тело мужчины со сквозным огнестрельным ранением в грудь. Им оказался 50-летний Зиновий Пристай - местный криминальный авторитет девяностых, известный в криминальном мире по прозвищу Бзик.

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