В Трускавце убили местного криминального авторитета

Погибший - 50-летний Зиновий Пристай - местный криминальный авторитет девяностых, известный в криминальном мире по прозвищу Бзик.

Фото: lv.npu.gov.ua

В Трускавце на территории частного двора обнаружили тело мужчины со сквозным огнестрельным ранением в грудь. Им оказался 50-летний Зиновий Пристай - местный криминальный авторитет девяностых, известный в криминальном мире по прозвищу Бзик.

Об этом сообщает ZAXID.net.

Тело мужчины сегодня в 12:50 нашли в беседке на территории домохозяйства на ул. Городище. Двор, в котором произошло убийство, принадлежит матери погибшего.

Позже в полиции подтвердили информацию об убийстве. Отмечается, что тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружил местный житель. После этого он позвонил в полицию.

Продолжаются комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личности и задержания злоумышленника, причастного к совершению убийства.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" - журналиста Василия Сергиенко.