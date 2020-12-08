В прифронтовой Красногоровке без водоснабжения остались около 7 тысяч человек

В городе Красногоровка Донецкой области около 7 тысяч человек остались без водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, авария произошла на трубопроводе в распределительном колодце глубиной 2 м и шириной 5 м. В результате аварии колодец полностью заполнен водой.

"На место прорыва для проведения ремонтных работ привлечено от МККП "ВИТА" 8 человек и 4 единицы техники. Личным составом Главного управления ГСЧС в Донецкой области осуществляется откачка воды из распределительного колодца для предоставления доступа к месту прорыва. Централизованное теплоснабжение в населенном пункте отсутствует", - говорится в сообщении.

Отмечается, что характер повреждений и время проведения ремонтных работ будет известно после откачки воды из колодца.

В конце октября в Донецкой области пять населенных пунктов остались без воды из-за аварии.