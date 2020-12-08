На Львовщине 2-летний мальчик поджег себя, играя спичками

Спасти ребенка не удалось.

На Львовщине 2-летний мальчик поджег себя, играя спичками

В Жидачеве Львовской области двухлетний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с огнем. Как установили полицейские, мальчик вместе с четырехлетней сестрой и шестилетним братом находились дома одни, без присмотра взрослых.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Предварительно установлено, что мальчик в возрасте 2 лет 8 месяцев играл спичками, и в какой-то момент на нем загорелась одежда. Когда произошла трагедия, дети находились без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе.

"Около девяти часов утра в дом пришла их тетя - она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - сообщают в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Двое других детей, находившихся в доме, доставлены в больницу для медосмотра. Угрозы их жизни нет.

Как сообщалось, в Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек, из которых двое - малолетние дети.

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