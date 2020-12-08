В Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали еще 1475 случаев коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810. Заболели:

833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет

40 девочек от 1 года до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 57 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус побороли 25 767 жителей Киева .

Фото: пресслужба КГГА

Напомним, количество выздоровевших за вчерашний день почти на 2 тыс. превысило число заболевших. В Министерстве здравоохранения заявили о положительной динамике.

Вчера Степанов сообщил, что впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее.