В Киеве еще 1475 человек заболели коронавирусом
23 человека умерли, 557 - выздоровели.
В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали еще 1475 случаев коронавируса.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.
"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810. Заболели:
- 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет
- 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет
- 40 девочек от 1 года до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 57 медиков", - говорится в сообщении.
В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус побороли 25 767 жителей Киева.
Напомним, количество выздоровевших за вчерашний день почти на 2 тыс. превысило число заболевших. В Министерстве здравоохранения заявили о положительной динамике.
Вчера Степанов сообщил, что впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее.