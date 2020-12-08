Собственник сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" умер от коронавируса

Одесский бизнесмен, владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадим Черный скончался сегодня в одной из столичных клиник.

Об этом сообщила "Думская".

Отмечается, что 48-летний бизнесмен умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Вадим Черный - владелец одесских отелей "Зирка" и "Токио-стар" (сгорел в 2019 году, тогда погибло девять человек), здания бывшего ресторана " Киев " и подземного торгового центра на Греческой площади.

В 1994-1998 годах он был депутатом Одесского городского совета. В 1998 - 2002 годах - мэром Арциза Одесской области (на момент выборов Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского головы Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Персонал городского совета при нем состоял всего из четырех человек. В 2011 году Черный возглавил одесское коммунальное предприятие "Специализированное монтажно-эксплутационное подразделение» (СМЭП).

Также Черный был кандидатом на пост мэра Одессы в 1998 и 2010 годах. Лидер Союза анархистов Украины с 2002 года. Автор книги "Иисус, не знавший Христа».

Напомним, трагический пожар в гостинице "Токио Стар" и расположенной над ней гостинице "Паровоз" произошел 17 августа 2019 года. В бывшем здании трамвайного депо погибли девять человек, в том числе один ребенок, еще десять человек пострадали. Основная версия причины пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

Владелец отеля Черный был задержан, он заявлял, что готов нести полную ответственность, если она будет установлена. 20 августа суд избрал ему меру пресечения - 60 дней без залога. Черный назвал решение суда "политическим заказом". Позже суд установил залог в размере 53 млн грн. 24 июня 2020 года Киевский районный суд Одессы рассмотрел ходатайство прокуратуры и адвокатов Черного и отказался продлять меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного, по делу о пожаре были задержаны еще три человека.