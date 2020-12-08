Экс-руководителя КП приговорили к 4 годам лишения свободы без отбывания наказания за обвал общежития в Чернигове

Его также обязали выплатить по 50 тыс. гривен морального ущерба каждой из 33-х пострадавших семей.

Экс-руководителя КП приговорили к 4 годам лишения свободы без отбывания наказания за обвал общежития в Чернигове
Фото: Маргарита Тулуп

Черниговский апелляционный суд признал виновным экс-руководителя КП "Новозаводское" Вячеслава Николенко в служебной халатности, вследствие которой в 2016 году обрушилось общежитие.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Хоменко, передает "Укринформ".

"Николаенко приговорили к 4 годам лишения свободы без отбывания наказания с испытательным сроком 2 года и назначили выплатить по 50 тысяч гривен морального ущерба каждой из 33-х пострадавших семей. Также суд постановил взыскать с Николенко в пользу государства около 64 тыс. грн процессуальных расходов на привлечение экспертов", - отметила пресс-секретарь.

В областной прокуратуре отметили, что таким решением апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил оправдательный приговор Новозаводского районного суда Чернигова от 16 августа 2019 года.

Обосновывая требование признать Николенко виновным, прокурор отмечал, что, занимая должность директора КП, обслуживающего жилой фонд, имея реальную возможность запланировать и организовать необходимые ремонтные работы, чиновник не принял необходимые меры и таким образом не предупредил обвал общежития.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, обвал торцевой стены общежития по ул. Попудренко, 16 в Чернигове произошел в декабре 2016 года. В результате 25-летняя девушка погибла, семерых жителей госпитализировали с травмами, десятки семей лишились крова. Пострадавших расселили по другим общежитиям, а аварийное здание взяли под арест.

По факту разрушения общежития было открыто уголовное производство. Ущерб, нанесенный отдельным гражданам и территориальной общине Чернигова, был оценен в 27 млн грн.

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