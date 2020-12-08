В Одесской области мужчина жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчарку

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчарку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 345 уголовное кодекса (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Как выяснилось, патрульные выезжали на вызов о домашнем насилии. Увидев полицейских, правонарушитель с места происшествия скрылся. Его догнали возле дома, однако как только он увидел правоохранителей, на одного натравил овчарку, а с другим бросился в драку.

В результате 32-летнему полицейскому были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома лицевой кости, перелома носа и закрытого перелома фаланги левой кисти. 25-летнему напарнику пострадавшего пришлось применить табельное оружие, чтобы отбиться от собаки.

30-летнему задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 345 УК, также отдельно будет дана правовая оценка его действиям в отношении бывшего родственника, которого он избил у того дома.

Также по факту использования полицейским огнестрельного оружия будет проведено служебное расследование. Правовая оценка действиям патрульного будет дана после его завершения.

Напомним, в мае в Ровенской области полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую на него натравили из-за остановки пьяного водителя.