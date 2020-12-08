Великобритания начала вакцинацию от ковида, первой привили 90-летнюю женщину

В Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первой пациенткой в мире, которая получила вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 после официального начала программы вакцинации в стране.

Об этом сообщает ВВС.

Маргарет получила прививку в университетской больнице в Ковентри.

Центры в Великобритании вакцинируют пожилых людей старше 80 лет и некоторых медицинских работников.

"Я чувствую такую привилегию - быть первым человеком, привитым против COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, поскольку это означает, что я наконец могу с нетерпением ждать времяпрепровождения с семьей и друзьями в новом году после этого, поскольку я больше года была одна", - сказала Маргарет Кинан и посоветовала вакцинироваться всем.

Программа вакцинации против ковида в Британии направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения. Прививка не будет обязательной, но вакцину получат все люди старше 80 лет.

Напомним, Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. 2 декабря сообщалось, что кампания вакцинации может стартовать в ближайшее время. В ней примут участие прежде всего люди из групп риска.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз вакцины, которых должно хватить для вакцинации 20 млн человек (прививка происходит в два этапа). Вскоре также должно быть доступно около 10 млн доз вакцины.

9 ноября BioNTech и Pfizer объявили о 90% -ной эффективности своей вакцины от ковида. Компании планируют до конца 2020 года распространить во всем мире до 50 миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года - еще примерно 1,3 миллиарда доз. BioNTech и Pfizer также уже подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в ЕС . Сообщалось, что Евросоюз получит вакцину Pfizer по 15,5 евро за дозу. Всего ЕС потратит на закупку вакцины от 3,1 до 4,65 млрд евро.

Всего уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. Для лимитированного использования уже разрешили вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

ВОЗ надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в середине 2021 года.