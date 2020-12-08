?Количество выздоровевших от ковида за вчера почти на 2 тыс. превысило число заболевших

В Минздраве заявили о положительной динамике.

Фото: Максим Степанов

7 декабря в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество лиц, которые выздоровели, - 12 860 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксированных в Украине на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников", - отметил глава Минздрава.

1 319 человек были госпитализированы. 195 пациентов умерли.

За сутки было произведено 55 070 тестирований, в частности методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24352.

За все время пандемии в Украине заболели 832 758 человек, выздоровели - 436 564. 13 928 пациентов умерли.

Всего было проведено 4 838 679 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за последние сутки зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 82810 случаев;

- 82810 случаев; Винницкая область - 18 824 случая;

Волынская область - 26 475 случаев;

Днепропетровская область - 45752 случая;

Донецкая область - 26 235 случаев;

Житомирская область - 32 354 случая;

Закарпатская область - 24 886 случаев;

Запорожская область - 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 541 случай;

Киевская область - 44554 случая;

Кировоградская область - 6418 случаев;

Луганская область - 7141 случай;

Львовская область - 50 787 случаев;

Николаевская область - 21 798 случаев;

Одесская область - 52853 случая;

Полтавская область - 26 571 случай;

Ровенская область - 34 088 случаев;

Сумская область - 33 904 случая;

Тернопольская область - 29 977 случаев;

Харьковская область - 59 739 случаев;

Херсонская область - 12 493 случая;

Хмельницкая область - 32 539 случаев;

Черкасская область - 27 913 случаев;

Черновицкая область - 35622 случая;

Черниговская область - 21 599 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Три простых правила противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук - спасают жизни. Берегите себя и близких", - отметили в Минздраве.

Вчера Степанов сообщил, что впервые с августа в Украине за неделю с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных ограничений.

7 декабря в Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августа. Президент Зеленский рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что сейчас он нам не нужен".

Предложения по карантину в январе Минздрав может представить на очередном заседании правительства, которое состоится на следующей неделе. Локдаун, скорее всего, объявят после 2 января. Предполагается, что не будут работать учебные заведения, также будет ограничена деятельность учреждений, связанных с развлекательной деятельностью.