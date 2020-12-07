В Киеве еще 1526 человек заболели коронавирусом

16 человек умерли, 128 - выздоровели.

В Киеве еще 1526 человек заболели коронавирусом
Фото: dw.com

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 1526 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 81 335. Заболели:

  • 824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет
  • 610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет
  • 54 девочки от 1 года до 17 лет и 38 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик", - говорится в сообщении.

16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице зафиксировали 1441 летальный случай от коронавируса.

Выздоровели за сутки 128 человек. Всего коронавирус побороли 25 210 жителей Киева.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных коронавирусом. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Под аппаратами ИВЛ - 33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52%", - добавил Кличко.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее. Сегодняшнее снижение динамики распространения коронавирусной болезни в Украине Степанов связал с выполнением введенных правительством противоэпидемических мер. Это, в частности, свидетельствует о действенности карантина "выходного дня", считают в министерстве.

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