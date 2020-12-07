В Затоке горела база отдыха, вероятен поджог

Погибших и пострадавших нет.

В Одесской области утром 7 декабря произошел пожар на территории базы отдыха.

Пресс-центр областного управления ГСЧС информирует, что сообщение о возгорании на территории базы отдыха "Черноморские зори" в Затоке поступило в 5:37.

В 6:25 пожарные пожар локализовали и в 07:10 - ликвидировали на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 21 человек личного состава.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: facebook.com/DSNSODE

"База сезонного типа. Предполагаемая причина пожара - занесение источника возгорания. Ущерб - устанавливается", - отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в ночь на 20 июля в Затоке горели две базы отдыха. Продуктами горения отравился отдыхающий, но после осмотра врачей он отказался от госпитализации.

В прошлом году в феврале в Затоке ночью сгорели около 20 зданий двух баз отдыха.