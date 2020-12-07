В ВОЗ дали рекомендации, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников

Гендиректор организации призывает отказаться от путешествий на период праздников.

В ВОЗ дали рекомендации, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников
Фото: Сергей Нужненко

Всемирная организация здравоохранения дала ряд рекомендаций, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников.

Об этом заявил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Ввиду коронавируса праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить", - сообщил гендиректор ВОЗ.

По его словам, следует отказаться от путешествий в период новогодних праздников.

В ВОЗ напомнили, что основным средством защиты от коронавируса является ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

Также ВОЗ рекомендует:

  • оставаться дома
  • не приглашать большое количество гостей
  • отказаться от путешествий
  • надевать маску и сохранять социальную дистанцию
  • праздновать компанией лучше на улице

Напомним, впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее. Сегодняшнее снижение динамики распространения коронавирусной болезни в Украине Степанов связал с выполнением введенных правительством противоэпидемических мер. Это, в частности, свидетельствует о действенности карантина "выходного дня", считают в министерстве.

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