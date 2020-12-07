В ВОЗ дали рекомендации, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников
Гендиректор организации призывает отказаться от путешествий на период праздников.
Всемирная организация здравоохранения дала ряд рекомендаций, как не заболеть коронавирусом во время новогодних праздников.
Об этом заявил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.
"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Ввиду коронавируса праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить", - сообщил гендиректор ВОЗ.
По его словам, следует отказаться от путешествий в период новогодних праздников.
В ВОЗ напомнили, что основным средством защиты от коронавируса является ношение маски и соблюдение социальной дистанции.
Также ВОЗ рекомендует:
- оставаться дома
- не приглашать большое количество гостей
- отказаться от путешествий
- надевать маску и сохранять социальную дистанцию
- праздновать компанией лучше на улице
Напомним, впервые с августа в Украине с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее. Сегодняшнее снижение динамики распространения коронавирусной болезни в Украине Степанов связал с выполнением введенных правительством противоэпидемических мер. Это, в частности, свидетельствует о действенности карантина "выходного дня", считают в министерстве.