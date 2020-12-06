От коронавируса за сутки умерли 15 киевлян

За минувшие сутки в Киеве выявлено 1 518 новых случаев заболевания коронавирусом. 15 человек умерли.

Об этом в Телеграм сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели 813 женщин в возрасте от 18 лет до 91 года, 583 человека в возрасте от 18 до 85 лет, 67 девочек от 1 года до 17 лет и 55 мальчиков от 1 года до 17 лет. Заболел, в частности, 71 медик. В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Днепровском районе - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев.

Отметим, всего коронавирус унес жизни 1 425 киевлян. На сегодня в столице подтверждено 79 809 случаев ковида.

Напомним, по состоянию на 6 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 127 человек, летальных случаев - 167, выздоровели - 6 048 человек и проведено 42 096 тестирований.