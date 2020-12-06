За сутки в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев коронавируса

Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 127 человек, летальных случаев – 167.

По состоянию на 6 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 127 человек, летальных случаев - 167, выздоровели - 6 048 человек и проведено 42 096 тестирований.

За все время пандемии в Украине заболело 813 306 человек, выписаны - 418 581 человек и летальных случаев - 13 588.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 79 809 случаев;

Винницкая область - 18 587 случаев;

Волынская область - 26 019 случаев;

Днепропетровская область - 44 080 случаев;

Донецкая область - 25 547 случаев;

Житомирская область - 31 967 случаев;

Закарпатская область - 24 541 случай;

Запорожская область - 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 373 случая;

Киевская область - 43 219 случаев;

Кировоградская область - 6 254 случая;

Луганская область - 7 027 случаев;

Львовская область - 49 831 случай;

Николаевская область - 21 144 случая;

Одесская область - 51 148 случаев;

Полтавская область - 25 228 случаев;

Ровенская область - 33 508 случаев;

Сумская область - 33 181 случай;

Тернопольская область - 29 594 случая;

Харьковская область - 59 285 случаев;

Херсонская область - 11 915 случаев;

Хмельницкая область - 32 286 случаев;

Черкасская область - 26 809 случаев;

Черновицкая область - 35 152 случая;

Черниговская область - 21 263 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Кабмин может ввести локдаун в начале января 2021 года. Вероятно, во время ограничений будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви.

Правительство рассматривает три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.