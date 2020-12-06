За сутки в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев коронавируса
Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 127 человек, летальных случаев – 167.
По состоянию на 6 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 627 детей и 493 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 127 человек, летальных случаев - 167, выздоровели - 6 048 человек и проведено 42 096 тестирований.
За все время пандемии в Украине заболело 813 306 человек, выписаны - 418 581 человек и летальных случаев - 13 588.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 79 809 случаев;
Винницкая область - 18 587 случаев;
Волынская область - 26 019 случаев;
Днепропетровская область - 44 080 случаев;
Донецкая область - 25 547 случаев;
Житомирская область - 31 967 случаев;
Закарпатская область - 24 541 случай;
Запорожская область - 36 539 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 373 случая;
Киевская область - 43 219 случаев;
Кировоградская область - 6 254 случая;
Луганская область - 7 027 случаев;
Львовская область - 49 831 случай;
Николаевская область - 21 144 случая;
Одесская область - 51 148 случаев;
Полтавская область - 25 228 случаев;
Ровенская область - 33 508 случаев;
Сумская область - 33 181 случай;
Тернопольская область - 29 594 случая;
Харьковская область - 59 285 случаев;
Херсонская область - 11 915 случаев;
Хмельницкая область - 32 286 случаев;
Черкасская область - 26 809 случаев;
Черновицкая область - 35 152 случая;
Черниговская область - 21 263 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Кабмин может ввести локдаун в начале января 2021 года. Вероятно, во время ограничений будут работать гостиницы, горнолыжные курорты и церкви.
Правительство рассматривает три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.