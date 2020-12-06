В Киеве мужчина во время пожара выпрыгнул с пятого этажа

В Киеве в результате пожара в многоэтажке пострадали трое человек, один из них выпрыгнул с пятого этажа.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В результате пожара 2 женщины с отравлением продуктами горения были осмотрены медиками на месте, от дальнейшей госпитализации они отказались. Кроме того, мужчина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, еще до прибытия спасателей, выпрыгнул из окна 5-этажа. С переломом нижней конечности он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи ", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГСЧС

С помощью пожарной лестницы пожарные эвакуировали 5 человек, еще 25 вывели по лестнице на безопасное расстояние.

Фото: пресс-служба ГСЧС

В результате пожара квартира сгорела полностью, в общем коридоре закопчены стены и потолок с 1 по 5-й этажи. На место происшествия были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве .

Фото: пресс-служба ГСЧС

Причины возгорания еще устанавливают.