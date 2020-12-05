В Турции произошло землетрясение в 5,2 балла

Эпицентр землетрясения находился на глубине 77 км в море, в 39 км от населенного пункта Газипаша, что в провинции Анталия.

В Турции произошло землетрясение в 5,2 балла
Фото: USGS

В Средиземном море, в 39 км от берега, у берегов провинции Анталия, Турция, произошло землетрясение магнитудой в 5,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"Толчки были зафиксированы в 15.44 по местному времени (14.44 мск) в Средиземном море, их сила составила 5,2 балла по школе Рихтера", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 77 км в море, в 39 км от населенного пункта Газипаша, что в провинции Анталия.

Также толчки ощущались в городах Манавгат, Алания, Анталия, Конья, Денизли и Мерсин.

По информации местных властей, жертв и значительных разрушений нет.

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло сильное землетрясение. В населенных пунктах Турции и Греции обвалились здания, приточные волны обрушились на прибрежные районы и острова.

Как сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, после мощного землетрясения магнитудой 6,6 был зафиксован 341 афтершок силой более 4 баллов. Погибло 79 человек.

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