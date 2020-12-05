"Брачный аферист", находясь в СИЗО, "развел" женщин на 1,3 млн грн

Мошенник незаконно использовал мобильный телефон и через Интернет знакомился с женщинами.

В Киеве разоблачен "брачный" аферист, который, находясь под стражей в СИЗО , завладел средствами еще нескольких пострадавших.

Злоумышленника разоблачила Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" и киберполиции.

Согласно материалам следствия, гражданин Молдовы, находясь под стражей в Киевском следственном изоляторе, незаконно использовал мобильный телефон и через Интернет знакомился с женщинами. В дальнейшем, вводя пострадавших в заблуждение, злоумышленник овладевал их денежными средствами и имуществом.

По предварительным данным, "брачный аферист" завладел средствами и ювелирными изделиями 5 пострадавших на общую сумму 1 млн 300 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении аферисту о подозрении. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство в уголовном производстве будет осуществлять Киевская местная прокуратура № 10.

Напомним, 34-летний гражданин Республики Молдова уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, однако продолжил совершать мошеннические действия. Так, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, человек вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства.

Мужчина находился в международном розыске и был задержан в столице в мае 2018 года. А уже в июне 2018 года аферист сбежал из-под стражи. Он подкупил конвоира, который освободил его, пошел с ним в ресторан и в бордель. В результате суд приговорил милиционера к пяти годам тюрьмы.

Однако вскоре афериста задержали и вернули в СИЗО .

На сегодня, кроме последних эпизодов, злоумышленнику инкриминируют 7 доказанных фактов мошенничества на сумму более 1,5 млн гривен, в связи с чем ему было объявлено о подозрении, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.